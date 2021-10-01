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Глава Кемеровской области предложил Путину создать в регионе два города-миллионника

Ведомости

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил президенту России Владимиру Путину создать в регионе два города-миллионника. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. 

«Обращаюсь с предложением о создании в Кузбассе двух городов-миллионников на базе Кемерово и Новокузнецка. Сейчас там 550 000– 560 000 в каждом городе. Уже построена вся инфраструктура, есть аэропорты», — сказал глава области.

Цивилев добавил, что в указанных городах можно проводить комплексное развитие территорий. В частности, региональные власти хотят «сносить кварталами частный сектор» и строить на его месте современные дома. Для этого у жителей частного сектора собираются выкупать недвижимость. Вместо нее им планируют предоставлять «новые квартиры в новых современных домах».

Путин в ответ на это отметил необходимость отдельно работать с каждой семьей. Цивилев же заверил, что такая работа уже ведется. Губернатор также указал на необходимость «удерживать» в регионе молодежь, которая «убегает». Для этого, по его мнению, нужно не только создавать рабочие места, но и «серьезную инфраструктуру».

3 сентября правительство Приморского края и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) совместно с «Корпорацией развития Дальнего Востока», ВЭБ.РФ и компанией «Новые городские проекты» подписали соглашение о строительстве города Спутник. О его появлении ранее рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунов. Он сообщил, что ведомство разрабатывает бизнес-модель создания города с населением 300 000 человек для его дальнейшего объединения с Владивостоком (600 000 человек) и городом Артемом (около 100 000 жителей). Предполагается, что таким образом на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник.

Кроме того, в начале августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости построить «три-пять» крупных городов в Сибири с населением от 300 000 до 1 млн человек, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Позже стало известно, что Шойгу представит программу развития Сибири. Как сообщил источник, знакомый с разработкой документа, он предполагает создание Корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, а также появление должностей вице-премьера и полпреда президента по этому макрорегиону. Результатом реализации стратегии должен стать рост экономики в макрорегионе темпами выше 6% с 2025 г., увеличение численности населения с 6 млн до более 8 млн человек к 2030 г.

Ранее по теме: На Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных