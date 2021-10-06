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В Москве задержали троих человек после избиения мужчины в метро

Ведомости

Сотрудники полиции Москвы задержали троих человек, избивших мужчину в Московском метрополитене, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы столичного ГУ МВД Владимира Васенина.

«Трое участников драки в метро установлены и задержаны сотрудниками московской полиции. В настоящий момент их отвезли в суд для избрания меры пресечения», — сказал Васенин.

Ранее видеозапись инцидента появилась в интернете. На ней трое человек в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избивают ногами мужчину.

По данным пресс-службы Черемушкинского суда Москвы, следствие требует арестовать задержанных. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 2. ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

«Приезжие с Северного Кавказа Мусалаев И. Ш., Залибеков Г. А. и Ханмагомедов М. М. задержаны за драку в метро. Сейчас суд рассматривает вопрос об их мере пресечения. Следствие просит содержание под стражей», — сказал собеседник агентства.

Задержанным грозит штраф в размере от 500 000 до 1 млн руб. либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных