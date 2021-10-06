В Москве задержали троих человек после избиения мужчины в метро
Сотрудники полиции Москвы задержали троих человек, избивших мужчину в Московском метрополитене, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы столичного ГУ МВД Владимира Васенина.
«Трое участников драки в метро установлены и задержаны сотрудниками московской полиции. В настоящий момент их отвезли в суд для избрания меры пресечения», — сказал Васенин.
Ранее видеозапись инцидента появилась в интернете. На ней трое человек в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избивают ногами мужчину.
По данным пресс-службы Черемушкинского суда Москвы, следствие требует арестовать задержанных. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 2. ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
«Приезжие с Северного Кавказа Мусалаев И. Ш., Залибеков Г. А. и Ханмагомедов М. М. задержаны за драку в метро. Сейчас суд рассматривает вопрос об их мере пресечения. Следствие просит содержание под стражей», — сказал собеседник агентства.
Задержанным грозит штраф в размере от 500 000 до 1 млн руб. либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.