В Москве задержали троих человек после избиения мужчины в метро

«Приезжие с Северного Кавказа Мусалаев И. Ш., Залибеков Г. А. и Ханмагомедов М. М. задержаны за драку в метро. Сейчас суд рассматривает вопрос об их мере пресечения. Следствие просит содержание под стражей», — сказал собеседник агентства.