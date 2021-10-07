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В Белоруссии возбудили уголовное дело о разжигании вражды против сотрудников Tut.by

Ведомости

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «Тут бай медиа», сообщает БелТА со ссылкой на сообщение ведомства. Дело возбуждено по статье о разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК). Против кого именно возбудили дело, а также причина решения не уточняются. 

«Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси в отношении должностных лиц и работников "Тут бай медиа" и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц)», — отметили в ведомстве.

13 августа суд Центрального района Минска признал портал Tut.by и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах экстремистскими. В мае министерство информации Белоруссии ограничило доступ к порталу Tut.by. Основанием для этого послужило выявление генпрокуратурой республики многочисленных фактов нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации.

До этого, в декабре прошлого года, суд лишил портал статуса СМИ, посчитав, что недостоверная информация в материалах может нанести вред государственным интересам страны. Также Комитет госконтроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц компании об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее по теме: Издание Tut.by признали экстремистским в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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