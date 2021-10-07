В Белоруссии возбудили уголовное дело о разжигании вражды против сотрудников Tut.by

До этого, в декабре прошлого года, суд лишил портал статуса СМИ, посчитав, что недостоверная информация в материалах может нанести вред государственным интересам страны. Также Комитет госконтроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц компании об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.