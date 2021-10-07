В Белоруссии возбудили уголовное дело о разжигании вражды против сотрудников Tut.by
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «Тут бай медиа», сообщает БелТА со ссылкой на сообщение ведомства. Дело возбуждено по статье о разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК). Против кого именно возбудили дело, а также причина решения не уточняются.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси в отношении должностных лиц и работников "Тут бай медиа" и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц)», — отметили в ведомстве.
13 августа суд Центрального района Минска признал портал Tut.by и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах экстремистскими. В мае министерство информации Белоруссии ограничило доступ к порталу Tut.by. Основанием для этого послужило выявление генпрокуратурой республики многочисленных фактов нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации.
До этого, в декабре прошлого года, суд лишил портал статуса СМИ, посчитав, что недостоверная информация в материалах может нанести вред государственным интересам страны. Также Комитет госконтроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц компании об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.