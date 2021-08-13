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Издание Tut.by признали экстремистским в Белоруссии

Ведомости

Суд Центрального района Минска признал портал Tut.by и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах экстремистскими, сообщило Министерство внутренних дел (МВД) республики в своем Telegram-канале.

«Информационный ресурс по заключению экспертной комиссии является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, экстремистскими теперь считаются Tut.by и новое издание команды проекта Zеrkаlо.iо, их аналоги в Telegram, Viber, Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и TikTok, а также мобильные приложения для смартфонов. Решение суда принято по иску МВД Белоруссии. В ведомстве уточнили, что теперь за публикацию или репост информации данных ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

Пока издания не внесены в республиканский список экстремистских материалов. Команда Tut.by заявила о намерении обжаловать судебное решение.

В мае Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к порталу Tut.by и его копиям. Основанием для этого послужило выявление Генпрокуратурой республики многочисленных фактов нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации. До этого, в декабре прошлого года, суд лишил портал статуса СМИ, посчитав, что недостоверная информация в материалах может нанести вред государственным интересам страны. Также комитет госконтроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Тут Бай Медиа» об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее по теме: В Белоруссии признали экстремистским интернет-ресурс Тribunа.cоm

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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