Издание Tut.by признали экстремистским в Белоруссии
Суд Центрального района Минска признал портал Tut.by и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах экстремистскими, сообщило Министерство внутренних дел (МВД) республики в своем Telegram-канале.
«Информационный ресурс по заключению экспертной комиссии является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды», — говорится в сообщении ведомства.
В частности, экстремистскими теперь считаются Tut.by и новое издание команды проекта Zеrkаlо.iо, их аналоги в Telegram, Viber, Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и TikTok, а также мобильные приложения для смартфонов. Решение суда принято по иску МВД Белоруссии. В ведомстве уточнили, что теперь за публикацию или репост информации данных ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.
Пока издания не внесены в республиканский список экстремистских материалов. Команда Tut.by заявила о намерении обжаловать судебное решение.
В мае Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к порталу Tut.by и его копиям. Основанием для этого послужило выявление Генпрокуратурой республики многочисленных фактов нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации. До этого, в декабре прошлого года, суд лишил портал статуса СМИ, посчитав, что недостоверная информация в материалах может нанести вред государственным интересам страны. Также комитет госконтроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Тут Бай Медиа» об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.