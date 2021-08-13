Издание Tut.by признали экстремистским в Белоруссии

В мае Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к порталу Tut.by и его копиям. Основанием для этого послужило выявление Генпрокуратурой республики многочисленных фактов нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации. До этого, в декабре прошлого года, суд лишил портал статуса СМИ, посчитав, что недостоверная информация в материалах может нанести вред государственным интересам страны. Также комитет госконтроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Тут Бай Медиа» об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.