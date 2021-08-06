В Белоруссии признали экстремистским интернет-ресурс Тribunа.cоm
Суд в Белоруссии признал экстремистскими интернет-ресурс Тribunа.cоm и его производные в социальных сетях, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
«Интернет-ресурс Тribunа.cоm и его производные в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими. Такое решение сегодня, 6 августа, вынес суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК. Помимо основного интернет-ресурса в список запрещенных попали Telegram-канал «Тribunа.cоm Беларусь», одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook. Twitter, «ВКонтакте», а также мобильные приложения для смартфонов», — написала она.
По словам представителя МВД Белоруссии, администраторы сообществ размещали материалы с призывами к экстремистской деятельности.
«Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста», — добавила Чемоданова.
В мае министерство информации Белоруссии ограничило доступ к порталу tut.by и его копиям. Помимо этого Комитет госконтроля Белоруссии сообщил, что в отношении должностных лиц ООО «Тут Бай Медиа» было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.