В Белоруссии признали экстремистским интернет-ресурс Тribunа.cоm

«Интернет-ресурс Тribunа.cоm и его производные в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими. Такое решение сегодня, 6 августа, вынес суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК. Помимо основного интернет-ресурса в список запрещенных попали Telegram-канал «Тribunа.cоm Беларусь», одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook. Twitter, «ВКонтакте», а также мобильные приложения для смартфонов», — написала она.