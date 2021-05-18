Власти Белоруссии заблокировали портал tut.by

По мнению ведомства, портал размещал в материалах информацию о фонде Bysol, который не имеет государственной регистрации. «В соответствии со ст.38 закона о СМИ в средствах массовой информации на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию», — добавили в Мининформе.