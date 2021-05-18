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Власти Белоруссии заблокировали портал tut.by

Ведомости

Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к порталу tut.by и его копиям, говорится в сообщении министерства. Там отмечается, что Генпрокуратура республики «установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.bу». 

По мнению ведомства, портал размещал в материалах информацию о фонде Bysol, который не имеет государственной регистрации. «В соответствии со ст.38 закона о СМИ в средствах массовой информации на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию», — добавили в Мининформе.

Также Комитет госконтроля Белоруссии сообщил, что в отношении должностных лиц ООО «Тут Бай Медиа» было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК республики). Ведомство указывает, что данное юридическое лицо в 2019 г. стало резидентом Парка высоких технологий, однако далее получило выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ».

18 мая Наблюдательный совет ПВТ «на основании предоставленных ДФР сведений» принял решение «об утрате ООО "Тут Бай Медиа" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом "О Парке высоких технологий»». В результате этого «Тут Бай Медиа» причинило ущерб государству в особо крупном размере, считает КГК.

Ранее в сообщении портала говорилось, что в офис tut.by и домой к главному редактору Марине Болотовой пришли представители Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси. Причины визита в пресс-службе ведомства отказались называть. 

В декабре прошлого года суд лишил портал tut.by статуса СМИ, посчитав, что «недостоверная информация» в материалах может нанести вред государственным интересам.

Tut.by — белорусское издание, активно освещающее акции протеста против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее по теме: В Белоруссии суд лишил портал Tut.by статуса СМИ
Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных