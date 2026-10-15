В России начнут применять цифровую систему для выявления стрессовых расстройств

27 сентября Мурашко подписал приказ, согласно которому утвержден обновленный стандарт медицинской помощи взрослым при рекуррентном депрессивном расстройстве. В стандарт диагностики включены консультации врача-психиатра, терапевта и других специалистов. Для лабораторной диагностики предусмотрены анализы на гепатиты B и C, ВИЧ, а также исследование уровня гормонов щитовидной железы. Инструментальные методы включают электроэнцефалографию, транскраниальную допплерографию и МРТ головного мозга. В перечень немедикаментозных методов лечения и реабилитации вошли психотерапия, электроакупунктура, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмаферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия.