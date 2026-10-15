В России начнут применять цифровую систему для выявления стрессовых расстройств
В российских медицинских учреждениях планируют внедрить цифровую систему «Стресскан» для выявления психических нарушений, связанных со стрессом, тревожно-депрессивной симптоматики и других рисков. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».
По его словам, медицинское изделие уже зарегистрировано. Система предназначена для поддержки принятия диагностических решений при оценке стрессовых расстройств, суицидального риска и пагубного потребления психоактивных веществ.
Министр в ходе выстуления на научно-практической конференции с международным участием «Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований» также подчеркнул, что одним из ключевых направлений профилактической медицины остается оперативное выявление нарушений когнитивной сферы.
27 сентября Мурашко подписал приказ, согласно которому утвержден обновленный стандарт медицинской помощи взрослым при рекуррентном депрессивном расстройстве. В стандарт диагностики включены консультации врача-психиатра, терапевта и других специалистов. Для лабораторной диагностики предусмотрены анализы на гепатиты B и C, ВИЧ, а также исследование уровня гормонов щитовидной железы. Инструментальные методы включают электроэнцефалографию, транскраниальную допплерографию и МРТ головного мозга. В перечень немедикаментозных методов лечения и реабилитации вошли психотерапия, электроакупунктура, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмаферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия.
1 июля Минздрав сообщал о планах расширить стандарт лечения депрессии, в него будут добавлены электроакупунктура, электронейростимуляция мозга и другие процедуры.