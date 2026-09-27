Минздрав утвердил новый стандарт лечения депрессии у взрослых

Согласно документу, в стандарт диагностики включены консультации врача-психиатра, терапевта и других специалистов. Для лабораторной диагностики предусмотрены анализы на гепатиты B и C, ВИЧ, а также исследование уровня гормонов щитовидной железы. Инструментальные методы включают электроэнцефалографию, транскраниальную допплерографию и МРТ головного мозга.