Минздрав утвердил новый стандарт лечения депрессии у взрослых
Министерство здравоохранения России утвердило обновленный стандарт медицинской помощи взрослым при рекуррентном депрессивном расстройстве. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко, документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, в стандарт диагностики включены консультации врача-психиатра, терапевта и других специалистов. Для лабораторной диагностики предусмотрены анализы на гепатиты B и C, ВИЧ, а также исследование уровня гормонов щитовидной железы. Инструментальные методы включают электроэнцефалографию, транскраниальную допплерографию и МРТ головного мозга.
В перечень немедикаментозных методов лечения и реабилитации вошли психотерапия, электроакупунктура, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмаферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия. При оказании помощи в стационаре предусмотрен ежедневный осмотр врачом-психиатром.
Документ также устанавливает усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения каждой медицинской услуги.
1 июля Минздрав сообщал о планах расширить стандарт лечения депрессии, в него будут добавлены электроакупунктура, электронейростимуляция мозга и другие процедуры.