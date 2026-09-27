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Минздрав утвердил новый стандарт лечения депрессии у взрослых

Дарья Снегова

Министерство здравоохранения России утвердило обновленный стандарт медицинской помощи взрослым при рекуррентном депрессивном расстройстве. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в стандарт диагностики включены консультации врача-психиатра, терапевта и других специалистов. Для лабораторной диагностики предусмотрены анализы на гепатиты B и C, ВИЧ, а также исследование уровня гормонов щитовидной железы. Инструментальные методы включают электроэнцефалографию, транскраниальную допплерографию и МРТ головного мозга.

В перечень немедикаментозных методов лечения и реабилитации вошли психотерапия, электроакупунктура, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмаферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия. При оказании помощи в стационаре предусмотрен ежедневный осмотр врачом-психиатром.

Документ также устанавливает усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения каждой медицинской услуги.

1 июля Минздрав сообщал о планах расширить стандарт лечения депрессии, в него будут добавлены электроакупунктура, электронейростимуляция мозга и другие процедуры.

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