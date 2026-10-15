Мерц исключил отставку после слабых результатов ХДС на выборах

По его словам, ключевым вопросом для него является, способно ли нынешнее правительство ФРГ провести фундаментальные реформы в немецкой системе социального обеспечения. Канцлер подчеркнул, что определенно намерен это сделать. Как отметила FT, заявление Мерца звучит на фоне растущего давления на политика и требований от него выполнить обещания возродить замедлившуюся экономику Германии.