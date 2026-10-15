Мерц исключил отставку после слабых результатов ХДС на выборах
Канцлер Германии Фридрих Мерц не намерен уходить в отставку после неудачи Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в восточных землях страны. Об этом он заявил Financial Times.
«Нет, я не буду. Это не тот вопрос, который я себе задаю», – ответил Мерц на вопрос о возможной отставке.
По его словам, ключевым вопросом для него является, способно ли нынешнее правительство ФРГ провести фундаментальные реформы в немецкой системе социального обеспечения. Канцлер подчеркнул, что определенно намерен это сделать. Как отметила FT, заявление Мерца звучит на фоне растущего давления на политика и требований от него выполнить обещания возродить замедлившуюся экономику Германии.
13 октября канцлер ФРГ заявил, что у него нет стремления стать народным любимцем, поскольку его цель – вернуть Германию на правильный курс. 7 октября опрос Ipsos для журнала Der Spiegel показал, что 67% немцев считают канцлерство Мерца провальным. Отдельно респондентов спросили, должен ли Мерц покинуть пост канцлера и руководителя Христианско-демократического союза (ХДС). Полностью согласились с этим 44% опрошенных, еще 14% скорее поддержали такое мнение.
6 сентября состоялись выборы местного парламента (ландтага), победу одержала партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). АдГ лидировала с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги.