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Ватикан рассказал о восстановлении папы римского после операции

Анна Виноградова
ТАСС
ТАСС

Восстановление папы римского Льва XIV после операции по удалению злокачественного образования в легком проходит без осложнений. Об этом сообщили его лечащие врачи Луиджи Карбоне и Стефано Маргаритора, говорится в заявлении пресс-службы Святого престола.

По словам медиков, понтифик прошел плановый осмотр, результаты которого оказались в пределах нормы. Рентген грудной клетки показал положительную динамику восстановления прооперированного легкого. Лев XIV самостоятельно выполняет повседневные действия и проходит физиотерапию для восстановления двигательной активности.

«В целом послеоперационный период протекал без осложнений», – говорится в медицинском бюллетене.

14 октября пресс-служба Святого престола сообщила, что понтифик начал самостоятельно ходить по палате и вернулся к обычному питанию. Результаты анализов крови и рентгена не выявили отклонений.

13 октября Лев XIV перенес операцию в римской клинике «Джемелли». Врачи удалили нижнюю долю правого легкого, гистологическое исследование подтвердило диагноз «аденокарцинома». Ватикан отменил все публичные аудиенции понтифика до 20 октября.

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