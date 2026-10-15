Ватикан рассказал о восстановлении папы римского после операции
По словам медиков, понтифик прошел плановый осмотр, результаты которого оказались в пределах нормы. Рентген грудной клетки показал положительную динамику восстановления прооперированного легкого. Лев XIV самостоятельно выполняет повседневные действия и проходит физиотерапию для восстановления двигательной активности.
«В целом послеоперационный период протекал без осложнений», – говорится в медицинском бюллетене.
14 октября пресс-служба Святого престола сообщила, что понтифик начал самостоятельно ходить по палате и вернулся к обычному питанию. Результаты анализов крови и рентгена не выявили отклонений.
13 октября Лев XIV перенес операцию в римской клинике «Джемелли». Врачи удалили нижнюю долю правого легкого, гистологическое исследование подтвердило диагноз «аденокарцинома». Ватикан отменил все публичные аудиенции понтифика до 20 октября.