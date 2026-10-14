Папа Римский Лев XIV начал ходить после операции

Как сообщили лечащие врачи, результаты анализов крови и рентгена грудной клетки не выявили отклонений. По их словам, все показатели находятся в пределах нормы с учетом перенесенной операции. Кроме того, понтифик прошел дыхательную физиотерапию и вернулся к обычному питанию, позавтракав и пообедав, уточнили врачи.