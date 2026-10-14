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Папа Римский Лев XIV начал ходить после операции

Сергей Пахомов
TASS
TASS

Папа Римский Лев XIV начал ходить по палате после операции по удалению опухоли в легком, его восстановление проходит по плану. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

Как сообщили лечащие врачи, результаты анализов крови и рентгена грудной клетки не выявили отклонений. По их словам, все показатели находятся в пределах нормы с учетом перенесенной операции. Кроме того, понтифик прошел дыхательную физиотерапию и вернулся к обычному питанию, позавтракав и пообедав, уточнили врачи.

13 октября Папа Римский Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком и вернулся в палату. Ватикана отметил, что операция завершилась в срок и в соответствии с ожиданиями.

11 октября папа римский сообщил о предстоящей операции после традиционной молитвы на площади Святого Петра. По его словам, врачи рекомендовали удалить образование хирургическим путем. Представитель Святого престола Маттео Бруни уточнил, что послеоперационное пребывание в больнице займет около недели.

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