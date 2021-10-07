«Интерфакс»: основателю Group-IB предъявили обвинение в госизмене
Основателю компании Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
29 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски. В тот же день Лефортовский суд столицы арестовал Сачкова до 27 ноября по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Подробности не раскрываются, однако, по данным источников ТАСС, Сачкова подозревают в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. Сам он вину не признает.
Защита Сачкова обжаловала арест в Мосгорсуде. Апелляционная инстанция рассмотрит жалобу на решение Лефортовского суда 21 октября.
Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. В 2018 г. компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре, хотя большинство ее продуктов по-прежнему разрабатывается в России. По словам собеседника RTVI, большую часть времени Сачков проводил в Сингапуре.