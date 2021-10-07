«Интерфакс»: основателю Group-IB предъявили обвинение в госизмене

29 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски. В тот же день Лефортовский суд столицы арестовал Сачкова до 27 ноября по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Подробности не раскрываются, однако, по данным источников ТАСС, Сачкова подозревают в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. Сам он вину не признает.