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«Интерфакс»: основателю Group-IB предъявили обвинение в госизмене

Ведомости

Основателю компании Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

29 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски. В тот же день Лефортовский суд столицы арестовал Сачкова до 27 ноября по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Подробности не раскрываются, однако, по данным источников ТАСС, Сачкова подозревают в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. Сам он вину не признает.

Защита Сачкова обжаловала арест в Мосгорсуде. Апелляционная инстанция рассмотрит жалобу на решение Лефортовского суда 21 октября.

Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. В 2018 г. компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре, хотя большинство ее продуктов по-прежнему разрабатывается в России. По словам собеседника RTVI, большую часть времени Сачков проводил в Сингапуре.

Ранее по теме: СМИ допустили связь ареста главы Group-IB с делом экс-сотрудников ФСБ о госизмене

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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