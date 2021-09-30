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СМИ допустили связь ареста главы Group-IB с делом экс-сотрудников ФСБ о госизмене

Ведомости

Арест основателя и гендиректора компании Group-IB Ильи Сачкова может быть связан с уголовным делом бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, которых осудили за государственную измену, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Дело самого Сачкова может быть связано с делом Докучаева и Михайлова. Известно, что Сачков ранее был допрошен по делу бывших сотрудников ФСБ в качестве свидетеля», — заявил собеседник агентства.

29 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски. В тот же день Лефортовский суд столицы арестовал Сачкова до 27 ноября по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Подробности не раскрываются, однако, по данным источников ТАССа, Сачкова подозревают в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. Сам он вину не признает. 

10 апреля 2019 г. бывший сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Докучаев был приговорен к шести годам колонии и лишен звания майора за государственную измену. Под стражей он находился с декабря 2016 г. Дело против него имело гриф «совершенно секретно». Как сообщил тогда пресс-секретарь суда, оно рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым без исследования доказательств по делу. 13 мая этого года Докучаева освободили досрочно. 

До него, в феврале 2019 г., виновным в госизмене признали бывшего начальника отдела в Центре информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Докучаев был его заместителем. Михайлова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Кроме того, к 14 и 7 годам лишения свободы соответственно приговорили еще двух фигурантов дела — сотрудника отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и бизнесмена Георгия Фомченкова. По версии следствия, они передавали США сведения, составляющие гостайну.

Ранее по теме: Суд в Москве арестовал основателя Group-IB Сачкова по делу о госизмене

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных