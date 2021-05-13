Осужденного за госизмену экс-сотрудника ФСБ Докучаева освободили по УДО

До экс-майора, в феврале 2019 г., виновным в госизмене признали бывшего начальника отдела в Центре информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Докучаев был его заместителем. Михайлова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Кроме того, к 14 и семи годам лишения свободы соответственно приговорили еще двух фигурантов дела — сотрудника отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и бизнесмена Георгия Фомченкова. По версии следствия, они передавали США сведения, составляющие гостайну.