Осужденного за госизмену экс-сотрудника ФСБ Докучаева освободили по УДО
Осужденный за госизмену бывший сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Докучаев освобожден досрочно по решению Лефортовского суда Москвы, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Анастасия Романова.
«Судом удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении Докучаева», — сказала она. Его освободят из-под стражи после вступления решения в законную силу.
Докучаев был приговорен к шести годам колонии 10 апреля 2019 г. Московский окружной военный суд признал его виновным в государственной измене, а также лишил звания майора.
Слушания проходили в закрытом режиме, так как дело имело гриф «совершенно секретно». Как сообщил тогда пресс-секретарь суда, дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым без исследования доказательств по делу.
ТАСС писал, что при вынесении приговора суд зачел Докучаеву срок, проведенный под стражей, где он находился с декабря 2016 г. Было также вынесено постановление уничтожить вещественные доказательства по делу — планшет, ноутбук и мобильный телефон подсудимого.
До экс-майора, в феврале 2019 г., виновным в госизмене признали бывшего начальника отдела в Центре информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Докучаев был его заместителем. Михайлова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Кроме того, к 14 и семи годам лишения свободы соответственно приговорили еще двух фигурантов дела — сотрудника отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и бизнесмена Георгия Фомченкова. По версии следствия, они передавали США сведения, составляющие гостайну.