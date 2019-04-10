Политика

Новости

Сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене, передает корреспондент «РИА Новости».

Его признали виновным по ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена). Также судья решила лишить его звания майора.

Слушания проходили в закрытом режиме, так как дело имеет гриф «совершенно секретно». Как сообщил пресс-секретарь суда, дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым без исследования доказательств по делу.

Как сообщает ТАСС, суд зачел ему в срок наказания время, проведенное под стражей с декабря 2016 г., и постановил уничтожить ряд вещественных доказательств по делу, в частности планшет, ноутбук и мобильный телефон подсудимого.

В феврале был признан виновным в госизмене бывший начальник отдела в Центре информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Докучаев был его заместителем. Михайлова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Также к 14 и семи годам соответственно были приговорены еще два фигуранта дела – сотрудник отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и бизнесмен Георгий Фомченков.

По версии следствия, они передавали США сведения, составляющие гостайну.