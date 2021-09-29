Суд в Москве арестовал основателя Group-IB Сачкова по делу о госизмене

Group-IB — одна из ведущих российскими и мировых компаний в сфере кибербезопасности. В 2018 г. компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре, хотя большинство ее продуктов по-прежнему разрабатывается в России. По словам собеседника RTVI, большую часть времени Сачков проводит в Сингапуре.