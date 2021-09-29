RTVI узнал об обысках в московском офисе Group-IB
В офисе Group-IB в Москве проходят обыски, сообщил RTVI со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам. Другой источник рассказал, что в офисе идут следственные действия по уголовному делу, в рамках которого задержан основатель и гендиректор компании Илья Сачков. Его задержали утром 28 сентября.
Источник издания в крупной IT-компании сообщил, что совладельцы Group-IB Сачков и Дмитрий Волков «пропали» и были недоступны для своих сотрудников. Корреспондент RTVI не смог дозвониться им во вторник вечером, на сообщения они также не ответили. Представители Group-IB тоже не отреагировали на сообщения.
Корреспонденты издания приехали к офису Group IB в ночь на среду. У входа в здание стоял пассажирский автобус и минивен с тонированными стеклами и включенными габаритами. Человек в гражданской одежде переносил вещи из здания в автобус, на проходной стояли два вооруженных человека в камуфляжной одежде и с масками на лице. Они не пустили журналистов внутрь и не стали комментировать происходящее. Один из мужчин на вопрос, идут ли в здании обыски, сказал, что там снимают кино, и предложил прийти утром. Издание направило запрос в ФСБ.
Group-IB — одна из ведущих российскими и мировых компаний в сфере кибербезопасности. В 2018 г. компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре, хотя большинство ее продуктов по-прежнему разрабатывается в России. По словам собеседника RTVI, большую часть времени Сачков проводит в Сингапуре.
В 2020 г. власти США опубликовали обвинения в адрес сотрудника Group-IB Никиты Кислицина. Его обвинили в заговоре с целью продажи данных, которые его сообщник украл у соцсети Formspring в 2012 г. В компании назвали обвинения бездоказательными и отметили, что предполагаемые преступления произошли до работы Кислицина в Group-IB.