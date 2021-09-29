RTVI узнал об обысках в московском офисе Group-IB

Корреспонденты издания приехали к офису Group IB в ночь на среду. У входа в здание стоял пассажирский автобус и минивен с тонированными стеклами и включенными габаритами. Человек в гражданской одежде переносил вещи из здания в автобус, на проходной стояли два вооруженных человека в камуфляжной одежде и с масками на лице. Они не пустили журналистов внутрь и не стали комментировать происходящее. Один из мужчин на вопрос, идут ли в здании обыски, сказал, что там снимают кино, и предложил прийти утром. Издание направило запрос в ФСБ.