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RTVI узнал об обысках в московском офисе Group-IB

Ведомости

В офисе Group-IB в Москве проходят обыски, сообщил RTVI со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам. Другой источник рассказал, что в офисе идут следственные действия по уголовному делу, в рамках которого задержан основатель и гендиректор компании Илья Сачков. Его задержали утром 28 сентября.

Источник издания в крупной IT-компании сообщил, что совладельцы Group-IB Сачков и Дмитрий Волков «пропали» и были недоступны для своих сотрудников. Корреспондент RTVI не смог дозвониться им во вторник вечером, на сообщения они также не ответили. Представители Group-IB тоже не отреагировали на сообщения.

Корреспонденты издания приехали к офису Group IB в ночь на среду. У входа в здание стоял пассажирский автобус и минивен с тонированными стеклами и включенными габаритами. Человек в гражданской одежде переносил вещи из здания в автобус, на проходной стояли два вооруженных человека в камуфляжной одежде и с масками на лице. Они не пустили журналистов внутрь и не стали комментировать происходящее. Один из мужчин на вопрос, идут ли в здании обыски, сказал, что там снимают кино, и предложил прийти утром. Издание направило запрос в ФСБ.

Group-IB — одна из ведущих российскими и мировых компаний в сфере кибербезопасности. В 2018 г. компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре, хотя большинство ее продуктов по-прежнему разрабатывается в России. По словам собеседника RTVI, большую часть времени Сачков проводит в Сингапуре.

В 2020 г. власти США опубликовали обвинения в адрес сотрудника Group-IB Никиты Кислицина. Его обвинили в заговоре с целью продажи данных, которые его сообщник украл у соцсети Formspring в 2012 г. В компании назвали обвинения бездоказательными и отметили, что предполагаемые преступления произошли до работы Кислицина в Group-IB.

Ранее по теме: США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных