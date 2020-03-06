США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях

Кислицин является фигурантом в деле российского хакера Евгения Никулина 2014 г., обвиняемого в незаконном получении доступа к данным из LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Согласно материалам дела, Кислицина обвиняют в сговоре для продажи e-mail адресов и хэш-паролей пользователей Formspring в 2012 г., пишет Cyberscoop. Он якобы получил данные пользователей сервиса и пытался продать, используя псевдонимы Dor Fyo и Udalite.