США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях
Власти США обвинили топ-менеджера российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB Никиту Кислицина во взломе онлайн-сервиса вопросов и ответов Formspring, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство юстиции США. По данным ведомства, топ-менеджер может быть причастен к попытке продать данные пользователей сервиса за 5500 евро.
Кислицин является фигурантом в деле российского хакера Евгения Никулина 2014 г., обвиняемого в незаконном получении доступа к данным из LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Согласно материалам дела, Кислицина обвиняют в сговоре для продажи e-mail адресов и хэш-паролей пользователей Formspring в 2012 г., пишет Cyberscoop. Он якобы получил данные пользователей сервиса и пытался продать, используя псевдонимы Dor Fyo и Udalite.
В Group-IB назвали действия американских властей недопустимыми. Ни компания, ни сам Кислицин не получали никаких уведомлений о предстоящем судебном заседании в Сан-Франциско (слушания назначены на 9 марта 2020 г.), сообщает «Коммерсантъ». Обвинения в отношении Кислицина в Group-IB назвали несостоятельными.
Кислицин с 2006 по 2012 г. был главным редактором журнала «Хакер», в 2012 г. работал в США, с 2013 г. работает в Group-IB, где занимается исследованием угроз безопасности.