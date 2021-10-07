Песков рассказал об отсутствии у Путина традиции «проставляться» на день рождения

На данный момент многие зарубежные политики уже поздравили Путина с днем рождения, следует из сообщения на сайте Кремля. По телефону с главой государства поговорили президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев, премьер-министры Армении и Израиля Никол Пашинян и Нафтали Беннет, президент и первый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие. Песков добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму. От президента США Джо Байдена поздравление не приходило.