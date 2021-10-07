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Песков рассказал об отсутствии у Путина традиции «проставляться» на день рождения

Ведомости

Президент России Владимир Путин обычно не «проставляется» на свой день рождения, заявил журналистам в ходе брифинга его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Традиции проставляться нет, все-таки вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, а администрация — тем более. Это рабочий день», — сказал он.

Сегодня Путину исполнилось 69 лет. Накануне Песков сообщил, что на этот день у президента есть рабочие планы, но вечером он отметит праздник с родными и близкими.

На данный момент многие зарубежные политики уже поздравили Путина с днем рождения, следует из сообщения на сайте Кремля. По телефону с главой государства поговорили президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев, премьер-министры Армении и Израиля Никол Пашинян и Нафтали Беннет, президент и первый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие. Песков добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму. От президента США Джо Байдена поздравление не приходило.

Ранее по теме: Владимиру Путину исполнилось 69 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных