Владимиру Путину исполнилось 69 лет
Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполняется 69 лет. Это 17-й день рождения Путина на посту президента.
В свой день рождения президент проведет рабочие мероприятия, а вечером отметит с близкими и родными. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, недавняя самоизоляция президента не повлияет на его планы.
В 2019 г. Путин провел свой день рождения также в кругу родных и близких. В 2017 и 2018 гг. на день рождения президента прилетал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Среди сделанных им подарков в том числе пододеяльник с фотографией их рукопожатия на фоне собора Василия Блаженного и Колизея. В 2013 г. президент отмечал день рождения в компании председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Путина, они «сделали это очень по-простому». Он говорил, что Си Цзиньпин — единственный из действующих мировых лидеров, с кем ему довелось отметить день рождения.
14 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию, так как весь предыдущий день общался с человеком, у которого впоследствии обнаружили коронавирус. Позднее президент рассказал, что коронавирусом заразились десятки людей из его окружения. Тест самого Путина на коронавирус показал отрицательный результат. 29 сентября Путин вышел из самоизоляции и в тот же день провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.