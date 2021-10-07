Владимиру Путину исполнилось 69 лет

В 2019 г. Путин провел свой день рождения также в кругу родных и близких. В 2017 и 2018 гг. на день рождения президента прилетал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Среди сделанных им подарков в том числе пододеяльник с фотографией их рукопожатия на фоне собора Василия Блаженного и Колизея. В 2013 г. президент отмечал день рождения в компании председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Путина, они «сделали это очень по-простому». Он говорил, что Си Цзиньпин — единственный из действующих мировых лидеров, с кем ему довелось отметить день рождения.