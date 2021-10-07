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Владимиру Путину исполнилось 69 лет

Ведомости

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполняется 69 лет. Это 17-й день рождения Путина на посту президента.

В свой день рождения президент проведет рабочие мероприятия, а вечером отметит с близкими и родными. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, недавняя самоизоляция президента не повлияет на его планы.

В 2019 г. Путин провел свой день рождения также в кругу родных и близких. В 2017 и 2018 гг. на день рождения президента прилетал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Среди сделанных им подарков в том числе пододеяльник с фотографией их рукопожатия на фоне собора Василия Блаженного и Колизея. В 2013 г. президент отмечал день рождения в компании председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Путина, они «сделали это очень по-простому». Он говорил, что Си Цзиньпин — единственный из действующих мировых лидеров, с кем ему довелось отметить день рождения.

14 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию, так как весь предыдущий день общался с человеком, у которого впоследствии обнаружили коронавирус. Позднее президент рассказал, что коронавирусом заразились десятки людей из его окружения. Тест самого Путина на коронавирус показал отрицательный результат. 29 сентября Путин вышел из самоизоляции и в тот же день провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Ранее по теме: Песков рассказал о планах Путина в день рождения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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