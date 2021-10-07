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В Оренбургской области после отравления алкоголем погибли девять человек

Ведомости

Управление Следственного комитета по Оренбургской области возбудило два уголовных дела по факту смерти девяти человек по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), говорится на сайте СК. По предварительной информации, люди погибли из-за отравления алкоголем.

«Следствием установлено, что в период с 6 по 7 октября 2021 г. по месту своего проживания в поселке Красночабанский Домбаровского района и стационарном отделении больницы наступила смерть в совокупности девяти человек в возрасте от 36 до 73 лет с предварительным диагнозом "токсическое действие этанола», — говорится в сообщении. Следователи провели обыски в местах предполагаемого сбыта алкоголя и изъяли его образцы для экспертизы.

В региональном управлении МВД ТАСС сообщили, что полиция проверяет версию об отравлении людей контрафактным алкоголем. «На место происшествия выехали оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД», — добавили в полиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных