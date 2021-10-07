В Оренбургской области после отравления алкоголем погибли девять человек

«Следствием установлено, что в период с 6 по 7 октября 2021 г. по месту своего проживания в поселке Красночабанский Домбаровского района и стационарном отделении больницы наступила смерть в совокупности девяти человек в возрасте от 36 до 73 лет с предварительным диагнозом "токсическое действие этанола», — говорится в сообщении. Следователи провели обыски в местах предполагаемого сбыта алкоголя и изъяли его образцы для экспертизы.