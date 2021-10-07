В Оренбургской области после отравления алкоголем погибли девять человек
Управление Следственного комитета по Оренбургской области возбудило два уголовных дела по факту смерти девяти человек по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), говорится на сайте СК. По предварительной информации, люди погибли из-за отравления алкоголем.
«Следствием установлено, что в период с 6 по 7 октября 2021 г. по месту своего проживания в поселке Красночабанский Домбаровского района и стационарном отделении больницы наступила смерть в совокупности девяти человек в возрасте от 36 до 73 лет с предварительным диагнозом "токсическое действие этанола», — говорится в сообщении. Следователи провели обыски в местах предполагаемого сбыта алкоголя и изъяли его образцы для экспертизы.
В региональном управлении МВД ТАСС сообщили, что полиция проверяет версию об отравлении людей контрафактным алкоголем. «На место происшествия выехали оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД», — добавили в полиции.