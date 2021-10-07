Глава «Росинжиниринга» арестован по обвинению в мошенничестве
Басманный районный суд Москвы арестовал до 5 декабря учредителя «Росинжиниринга» Дмитрия Новикова, сообщил пресс-секретарь суда.
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Новикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы московских судов.
Ранее портал 47news сообщал, что Новиков совместно с гендиректором компании «Северо-Западный инжиниринг» Максимом Гореловым были задержаны 6 октября сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге. Перед этим у них прошли обыски. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме примерно в 500 млн руб. Дело связанно с работами по реконструкции Ладожского водовода.
«Росинжиниринг» занимается проектированием, строительством, комплектацией и обслуживанием промышленных, спортивных объектов, в том числе инженерной защиты в условиях горной и холмистой местности.