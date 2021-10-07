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Глава «Росинжиниринга» арестован по обвинению в мошенничестве

Ведомости

Басманный районный суд Москвы арестовал до 5 декабря учредителя «Росинжиниринга» Дмитрия Новикова, сообщил пресс-секретарь суда.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Новикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы московских судов.

Ранее портал 47news сообщал, что Новиков совместно с гендиректором компании «Северо-Западный инжиниринг» Максимом Гореловым были задержаны 6 октября сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге. Перед этим у них прошли обыски. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме примерно в 500 млн руб. Дело связанно с работами по реконструкции Ладожского водовода.

«Росинжиниринг» занимается проектированием, строительством, комплектацией и обслуживанием промышленных, спортивных объектов, в том числе инженерной защиты в условиях горной и холмистой местности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных