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В районе Токио произошло землетрясение магнитудой 6,1

Ведомости

Рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японское метеорологическое агентство.

«Землетрясение произошло в 22:41, превысив оценку в 5 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности из 7 в некоторых частях Токио и префектуры Сайтама», — говорится в публикации.

Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 80 км на северо-западе префектуры Тиба. Угроза цунами отсутствует, отмечает агентство.

В результате землетрясения было остановлено движение некоторых поездов, в том числе метро и скоростные составы Синкансэн. Землетрясение не привело к нештатным ситуациям на АЭС «Токай-2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных