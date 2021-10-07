В районе Токио произошло землетрясение магнитудой 6,1
Рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японское метеорологическое агентство.
«Землетрясение произошло в 22:41, превысив оценку в 5 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности из 7 в некоторых частях Токио и префектуры Сайтама», — говорится в публикации.
Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 80 км на северо-западе префектуры Тиба. Угроза цунами отсутствует, отмечает агентство.
В результате землетрясения было остановлено движение некоторых поездов, в том числе метро и скоростные составы Синкансэн. Землетрясение не привело к нештатным ситуациям на АЭС «Токай-2».