Частные расследователи США заявили об установлении личности «Зодиака»

Дело «Зодиака» оставалось открытым более 50 лет, правоохранительным органам США до сих пор не удалось установить его личность. «Зодиак» известен тем, что после каждого из совершенных преступлений отправлял зашифрованные письма в местные газеты — Vallejo Times-Herald, San Francisco Chronicle и San Francisco Examiner. Прозвище «Зодиак» появилось после того, как он сам назвал себя так в одном из писем в редакцию газеты San Francisco Examiner.