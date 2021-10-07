Частные расследователи США заявили об установлении личности «Зодиака»
Группа частных расследователей The Case Breakers выпустила заявление, в котором утверждает, что раскрыла личность американского серийного убийцы по прозвищу «Зодиак», сообщает Fox News. Итоги расследования также опубликованы на официальном сайте группы. В The Case Breakers входят более 40 бывших полицейских, детективов, журналистов и офицеров военной разведки.
Расследователи утверждают, что «Зодиаком» является некий маляр Гэри Фрэнсис Пост, который скончался в 2018 г. «Зодиак» совершал преступления в Северной Калифорнии по меньшей мере с конца 1960-х до начала 1970-х гг. Следствие установило семь нападений, совершенных одним и тем же человеком — «Зодиаком». Пять из семи нападений закончились смертью жертв. Помимо доказанных пяти жертв следствие находило связь еще с пятью убийствами. Гэри Фрэнсис Пост, по данным расследователей, был ветераном ВВС США.
Дело «Зодиака» оставалось открытым более 50 лет, правоохранительным органам США до сих пор не удалось установить его личность. «Зодиак» известен тем, что после каждого из совершенных преступлений отправлял зашифрованные письма в местные газеты — Vallejo Times-Herald, San Francisco Chronicle и San Francisco Examiner. Прозвище «Зодиак» появилось после того, как он сам назвал себя так в одном из писем в редакцию газеты San Francisco Examiner.
Как следует из заявления группы частных детективов, в ходе расследования, которое они вели несколько лет, им удалось не только расшифровать скрытый смысл писем убийцы, но и связать Гэри Фрэнсиса Поста с преступлениями и физическими уликами. В числе улик — следы от ботинок и часы, вымазанные в краске и потерянные «Зодиаком» на месте убийства.
В 2020 г. газета San Francisco Chronicle сообщила, что с помощью программистов и математиков удалось разгадать закодированное письмо «Зодиака», которое было отправлено им в 1969 г. У специалистов ушло на это восемь месяцев, за это время они попробовали более 650 000 возможных вариантов расшифровки кода.