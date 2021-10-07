Мишустин подписал распоряжение о ликвидации пяти филиалов РАНХиГС

Как пояснили в вузе агентству ТАСС, решение о ликвидации было принято попечительским советом вуза, в который входят и представители администрации президента РФ, и представители правительства РФ. Отмечается, что решение подразумевает структурное обновление филиальной сети вуза и не означает прекращение ее деятельности на территории регионов.