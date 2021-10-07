Мишустин подписал распоряжение о ликвидации пяти филиалов РАНХиГС
Пять региональных филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) будут ликвидированы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Ликвидировать Ижевский, Иркутский, Псковский, Саранский и Тольяттинский филиалы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ", — говорится в распоряжении.
Как пояснили в вузе агентству ТАСС, решение о ликвидации было принято попечительским советом вуза, в который входят и представители администрации президента РФ, и представители правительства РФ. Отмечается, что решение подразумевает структурное обновление филиальной сети вуза и не означает прекращение ее деятельности на территории регионов.
Ранее академия была представлена 52 филиалами в 47 регионах России. РАНХиГС создана указом президента в сентябре 2010 г. путем присоединения к Академии народного хозяйства при правительстве РФ, созданной в 1977 г., Российской академии государственной службы при президенте (1991 г.), а также 12 других федеральных государственных образовательных учреждений.