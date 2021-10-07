ВОЗ обещала возобновить процесс одобрения «Спутника V»

Вакцина «Спутник V» разработки Научно-исследовательского центра им. Гамалеи была зарегистрирована 11 августа 2020 г. Она стала первой официально зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. Центр им. Гамалеи подал заявку на ее включение в перечень рекомендуемых ВОЗ вакцин для экстренного использования в январе текущего года. Для этого центр должен был передать международному медицинскому регулятору всеобъемлющее досье на препарат, а специалисты ВОЗ должны проинспектировать места его производства.