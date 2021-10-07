ВОЗ обещала возобновить процесс одобрения «Спутника V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в скором времени возобновит приостановленный процесс одобрения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявила в четверг на онлайн-брифинге помощница гендиректора организации Марианджела Симау.
«Как вы знаете, процесс был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур. И я рада заявить, что во время дискуссий с правительством России проблема оказалась решена. Как только юридические процедуры завершатся, мы готовы возобновить процесс», — сказала Симау (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, речь идет о получении от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением вакцины, полной информации по досье о вакцине «Спутник V». «Я рада сообщить, что процесс (рассмотрения заявки. — Ред.) скоро возобновят», — добавила она.
ВОЗ приостановила процесс сертификации российского препарата в середине сентября. Тогда заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса объяснил, что инспекторы обнаружили несоответствие одной из фабрик, на которой производится «Спутник V», новой практике производства. Процесс был поставлен на паузу до тех пор, пока РФПИ не изменит производство надлежащим образом и не сообщит об этом ВОЗ.
4 октября глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что необходимые документы для возобновления процедуры одобрения «Спутника V» будут предоставлены ВОЗ в течение одной-полутора недель.
Вакцина «Спутник V» разработки Научно-исследовательского центра им. Гамалеи была зарегистрирована 11 августа 2020 г. Она стала первой официально зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. Центр им. Гамалеи подал заявку на ее включение в перечень рекомендуемых ВОЗ вакцин для экстренного использования в январе текущего года. Для этого центр должен был передать международному медицинскому регулятору всеобъемлющее досье на препарат, а специалисты ВОЗ должны проинспектировать места его производства.
Ранее в четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что делегация ВОЗ в октябре посетит Россию в рамках процедуры сертификации вакцины.