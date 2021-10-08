В Оренбуржье задержаны подозреваемые по делу об отравлении алкоголем с 17 погибшими

Накануне стало известно о смерти десяти человек от отравления поддельным алкоголем в Оренбургской области. К утру 8 октября число погибших увеличилось до 14, писал «Интрефакс» со ссылкой на правительство региона. Известно о 22 пострадавших. Позже «РИА Новости» сообщили, что число жертв суррогатного алкоголя увеличилось до 17 человек, 16 человек в больнице с отравлением. Возраст умерших от 36 до 73 лет.