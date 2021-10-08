В Оренбуржье задержаны подозреваемые по делу об отравлении алкоголем с 17 погибшими
Следователи задержали троих подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя, после отравления которым в Оренбургской области погибли 17 человек и еще 22 пострадали.
По данным СК, задержаны 29-летний житель Орска, который, по версии следствия, организовал нелегальное производство и сбыт опасного алкоголя, 60-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые продали этот алкоголь потерпевшим. СК будет ходатайствовать об аресте задержанных, говорится на сайте регионального управления ведомства.
Накануне стало известно о смерти десяти человек от отравления поддельным алкоголем в Оренбургской области. К утру 8 октября число погибших увеличилось до 14, писал «Интрефакс» со ссылкой на правительство региона. Известно о 22 пострадавших. Позже «РИА Новости» сообщили, что число жертв суррогатного алкоголя увеличилось до 17 человек, 16 человек в больнице с отравлением. Возраст умерших от 36 до 73 лет.
Следователи обнаружили склад, откуда поставлялись партии контрафакта. При обыске были изъяты 1279 бутылок алкоголя по 0,5 л. Также в Орске обнаружили пункт производства, разлива и хранения продукции, где изъяли более 3000 пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства и разлива алкоголя в крупных объемах.
СК возбудил два уголовных дела по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, который повлек смерть более двух человек (ч. 3 ст. 238 УК). Всего возбуждено пять уголовных дел, их объединили в одно производство.