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«Коммерсантъ»: главу «Росинжиниринга» обвиняют в хищении 857,6 млн рублей

Ведомости

Владелец компании «Росинжиниринг» Дмитрий Новиков и гендиректор общества «Северо-Запад инжиниринг» (СЗИ) Максим Горелов, арестованные Басманным судом по обвинению в мошенничестве, похитили 857,6 млн руб., которые должны были уйти на капитальный ремонт и модернизацию изношенного Ладожского водовода, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствия.

По данным источников издания, уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) построено на материалах управления «К» службы экономической безопасности ФСБ. Собеседники газеты утверждают, что в основе дела лежит концессионное соглашение, заключенное в 2016 г. между компанией «Северо-Запад инжиниринг» и администрацией Всеволожского района Ленинградской области. В нем затрагиваются нюансы эксплуатации частной компанией изношенной системы муниципального водоснабжения «Ладожский водовод». Согласно договоренностям, концессионер получал социально значимый объект в управление на 15 лет и брал обязательство по проведению капитального ремонта и реконструкции сетей. Новиков фигурирует как фактический собственник фирмы, а Горелов — как ее руководитель, отмечает издание.

Следствие считает, что Новиков и Горелов разработали план по хищению этих денег уже к моменту подачи заявки на тендер, который был объявлен 16 мая 2016 г. Получив объект в управление, оба этот план реализовали: сначала бизнесмены оказали давление на комитет по тарифам и ценовой политике Ленобласти, который утвердил повышение тарифов на питьевую и техническую воду для местных жителей, что принесло компании за два года более 840 млн руб. Обязательства по модернизации и ремонту сетей, что по затратам составило бы 134,8 млн руб., бизнесмены не выполнили. При этом согласованный бюджет на модернизацию водовода составлял 761,2 млн руб., а общая сумма затрат по этой графе составила лишь 38,4 млн руб., подсчитало следствие.

Адвокат Новикова Алексей Кирсанов сообщил изданию, что его подзащитный вину не признает. По словам защитника, из материалов дела «вообще непонятны как роль Новикова, так и какие именно действия он совершил, чтобы их можно было квалифицировать в рамках предъявленного обвинения». Адвокат также заявил, что есть повод сомневаться как в объективности СКР, так и в наличии самого события преступления.

Ранее портал 47news сообщал, что Новиков совместно с Гореловым были задержаны 6 октября сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге. Перед этим у них прошли обыски. Издание сообщало, что им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере — примерно в 500 млн руб. Официально о деталях уголовного дела не сообщалось.

Ранее по теме: Глава «Росинжиниринга» арестован по обвинению в мошенничестве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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