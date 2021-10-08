«Коммерсантъ»: главу «Росинжиниринга» обвиняют в хищении 857,6 млн рублей

Следствие считает, что Новиков и Горелов разработали план по хищению этих денег уже к моменту подачи заявки на тендер, который был объявлен 16 мая 2016 г. Получив объект в управление, оба этот план реализовали: сначала бизнесмены оказали давление на комитет по тарифам и ценовой политике Ленобласти, который утвердил повышение тарифов на питьевую и техническую воду для местных жителей, что принесло компании за два года более 840 млн руб. Обязательства по модернизации и ремонту сетей, что по затратам составило бы 134,8 млн руб., бизнесмены не выполнили. При этом согласованный бюджет на модернизацию водовода составлял 761,2 млн руб., а общая сумма затрат по этой графе составила лишь 38,4 млн руб., подсчитало следствие.