Турин примет «Евровидение» в 2022 году
Городом проведения песенного конкурса «Евровидение» в 2022 г. станет Турин. Об этом сообщили в пятницу организаторы мероприятия.
Финал конкурса состоится в концертно-спортивном комплексе «Палаолимпико» в субботу, 14 мая. Оба полуфинала пройдут 10 и 12 мая.
«Как мы наблюдали во время Олимпийских игр 2006 г., "Палаолимпико" превосходит все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом и целеустремленностью города Турина, который в мае следующего года примет тысячи гостей», — заявил Мартин Остердаль, исполнительный руководитель Европейского вещательного союза, который организует «Евровидение».
Италия получила право принимать «Евровидение» после победы группы Maneskin в 2021 г. Россия тогда заняла 9-е место, страну представляла певица Манижа Сангин. Турин станет третьим городом Италии, в котором в 66-й раз пройдет крупнейший в мире конкурс с живой музыкой (в 1991 г. «Евровидение» принимал Рим, а в в 1965 г. — Неаполь). Кандидатуру столицы Пьемонта представила этим летом мэр города Кьяра Аппендино, желание провести конкурс у себя высказывали также Рим, Милан, Болонья, Неаполь и Пезаро.