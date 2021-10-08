Турин примет «Евровидение» в 2022 году

Италия получила право принимать «Евровидение» после победы группы Maneskin в 2021 г. Россия тогда заняла 9-е место, страну представляла певица Манижа Сангин. Турин станет третьим городом Италии, в котором в 66-й раз пройдет крупнейший в мире конкурс с живой музыкой (в 1991 г. «Евровидение» принимал Рим, а в в 1965 г. — Неаполь). Кандидатуру столицы Пьемонта представила этим летом мэр города Кьяра Аппендино, желание провести конкурс у себя высказывали также Рим, Милан, Болонья, Неаполь и Пезаро.