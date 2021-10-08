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Турин примет «Евровидение» в 2022 году

Ведомости

Городом проведения песенного конкурса «Евровидение» в 2022 г. станет Турин. Об этом сообщили в пятницу организаторы мероприятия.

Финал конкурса состоится в концертно-спортивном комплексе «Палаолимпико» в субботу, 14 мая. Оба полуфинала пройдут 10 и 12 мая.

«Как мы наблюдали во время Олимпийских игр 2006 г., "Палаолимпико" превосходит все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом и целеустремленностью города Турина, который в мае следующего года примет тысячи гостей», — заявил Мартин Остердаль, исполнительный руководитель Европейского вещательного союза, который организует «Евровидение».

Италия получила право принимать «Евровидение» после победы группы Maneskin в 2021 г. Россия тогда заняла 9-е место, страну представляла певица Манижа Сангин. Турин станет третьим городом Италии, в котором в 66-й раз пройдет крупнейший в мире конкурс с живой музыкой (в 1991 г. «Евровидение» принимал Рим, а в в 1965 г. — Неаполь). Кандидатуру столицы Пьемонта представила этим летом мэр города Кьяра Аппендино, желание провести конкурс у себя высказывали также Рим, Милан, Болонья, Неаполь и Пезаро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных