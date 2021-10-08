Мурашко заявил о случаях поражения печени после препаратов от коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о фиксации случаев поражения печени у пациентов после приема препаратов для лечения коронавируса. Об этом он сказал журналистам в ходе посещения Курской областной клинической больницы, передает ТАСС.
«Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», — сказал он.
По словам министра, ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная и продолжает ухудшаться. Всем, кто переболел COVID-19, нужно пройти углубленную диспансеризацию, отметил он.
За последние сутки в России зарегистрировано 27 246 случаев заражения коронавирусом – максимум с 31 декабря 2020 г. Показатель второй день подряд превышает 27 000. Также 8 октября зарегистрирован новый антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки – 936. С 29 сентября показатель превышает уровень в 800 смертей, три дня подряд – 900. По данным Роспотребнадзора, сейчас рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 из 85 регионов России. На этом фоне регионы стали ужесточать антиковидные меры.