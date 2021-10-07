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Гинцбург сообщил о начале испытаний вакцины от гриппа и коронавируса в 2022 году

Ведомости

Клинические испытания вакцины от гриппа и коронавируса начнутся в конце 2022 г., заявил директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург газете «Известия». Параллельно разрабатывается вакцина от разных вариантов коронавируса.

В основе препарата лежит гибридная вакцина против ротавирусов. «Если с этой платформой всё будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года», — рассказал Гинцбург.

Главный научный сотрудник центра Виктор Зуев пояснил, что единая вакцина от гриппа и коронавируса нужна, потому что одновременное инфицирование этими вирусами значительно утяжеляет течение гриппа и увеличивает летальность от него. Вакцинироваться только от гриппа или только от коронавируса недостаточно, потому что это разные вирусы. Пока нет единой вакцины, нужно делать прививки от обоих заболеваний с перерывом в две-три недели.

Ранее центр Гамалеи разработал вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник лайт». «Спутник V» зарегистрирован в около 70 стран мира с общим населением 3,7 млрд человек. Вакцина пока не одобрена ЕС и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее по теме: В России начались исследования одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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