Гинцбург сообщил о начале испытаний вакцины от гриппа и коронавируса в 2022 году
Клинические испытания вакцины от гриппа и коронавируса начнутся в конце 2022 г., заявил директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург газете «Известия». Параллельно разрабатывается вакцина от разных вариантов коронавируса.
В основе препарата лежит гибридная вакцина против ротавирусов. «Если с этой платформой всё будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года», — рассказал Гинцбург.
Главный научный сотрудник центра Виктор Зуев пояснил, что единая вакцина от гриппа и коронавируса нужна, потому что одновременное инфицирование этими вирусами значительно утяжеляет течение гриппа и увеличивает летальность от него. Вакцинироваться только от гриппа или только от коронавируса недостаточно, потому что это разные вирусы. Пока нет единой вакцины, нужно делать прививки от обоих заболеваний с перерывом в две-три недели.
Ранее центр Гамалеи разработал вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник лайт». «Спутник V» зарегистрирован в около 70 стран мира с общим населением 3,7 млрд человек. Вакцина пока не одобрена ЕС и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).