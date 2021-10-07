Гинцбург сообщил о начале испытаний вакцины от гриппа и коронавируса в 2022 году

Главный научный сотрудник центра Виктор Зуев пояснил, что единая вакцина от гриппа и коронавируса нужна, потому что одновременное инфицирование этими вирусами значительно утяжеляет течение гриппа и увеличивает летальность от него. Вакцинироваться только от гриппа или только от коронавируса недостаточно, потому что это разные вирусы. Пока нет единой вакцины, нужно делать прививки от обоих заболеваний с перерывом в две-три недели.