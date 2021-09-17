В России начались исследования одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа
В России начались доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут у животных. По результатам будут приниматься решения по дальнейшим шагам», — цитирует «РИА Новости» Мурашко. Он отметил, что пока идут исследования, рекомендуется соблюдать интервал один месяц между вакцинацией от коронавируса и гриппа.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что между прививками от коронавируса и гриппа должно пройти не менее месяца. Как сообщал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, госкорпорация планирует к концу 2021 г. — началу 2022 г. зарегистрировать вакцину от коронавируса и гриппа.
В мае директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса и гриппа на добровольцах начнутся осенью этого года. Вакцина будет производиться в виде спрея для носа, также ее можно будет прыскать под язык. Препарат нужно будет применять два раза с интервалом в две недели. Третья фаза испытаний вакцины начнется в 2022 г., отметил Лиознов.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».