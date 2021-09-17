В России начались исследования одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа

В мае директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса и гриппа на добровольцах начнутся осенью этого года. Вакцина будет производиться в виде спрея для носа, также ее можно будет прыскать под язык. Препарат нужно будет применять два раза с интервалом в две недели. Третья фаза испытаний вакцины начнется в 2022 г., отметил Лиознов.