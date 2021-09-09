В Роспотребнадзоре оценили интервал между прививками от COVID-19 и гриппа
Между прививками от коронавируса и гриппа должно пройти не менее месяца, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя. Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа», — сказал Горелов (цитата по «РИА Новости»). Он рекомендовал привиться от гриппа в сентябре — октябре, до начала сезонной циркуляции вируса.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация планирует к концу 2021 г. — началу 2022 г. зарегистрировать вакцину от коронавируса и гриппа. В мае директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса и гриппа на добровольцах начнутся осенью этого года. Вакцина будет производиться в виде спрея для носа, также ее можно будет прыскать под язык. Препарат нужно будет применять два раза с интервалом в две недели. Третья фаза испытаний вакцины начнется в 2022 г., отметил Лиознов.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».