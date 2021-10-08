Росстат оценил смертность от коронавируса в России в августе

За восемь месяцев года скончались более 1,5 млн россиян после менее 1,3 млн в аналогичный период 2020 г. Прирост таким образом составил 18,5%. Родились за этот период 928 184 человек (-1,1% г/г), из них 125 357 — в августе. Это на 1288 меньше, чем в тот же месяц прошлого года. В июле 2021 г. в стране появились на свет 124 715 младенцев.