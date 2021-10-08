Росстат оценил смертность от коронавируса в России в августе
В августе этого года от коронавируса в России скончались 43 580 человек после 44 955 в июле, следует из данных Росстата. Таким образом, показатель сократился на 3%. При этом в годовом выражении он вырос почти в 11 раз. В августе 2020 г. от COVID-19 скончались 4018 граждан.
Из 43 580 коронавирус стал основной причиной смерти у 38 603 человек. Еще у 4977 инфекция не диагностирована точно, а у 1254 пациентов COVID-19 оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений других заболеваний. У оставшихся 4555 скончавшихся коронавирус не установлен как основная причина смерти. Сильного влияния на развитие смертельных осложнений он также не оказал.
В целом смертность в России в августе выросла почти на треть в годовом выражении и достигла 208 237 случаев. В месячном выражении это меньше, чем 215 265 скончавшихся в июле. Однако во второй летний месяц годовой прирост был ниже — 18,6%.
За восемь месяцев года скончались более 1,5 млн россиян после менее 1,3 млн в аналогичный период 2020 г. Прирост таким образом составил 18,5%. Родились за этот период 928 184 человек (-1,1% г/г), из них 125 357 — в августе. Это на 1288 меньше, чем в тот же месяц прошлого года. В июле 2021 г. в стране появились на свет 124 715 младенцев.
При этом в сентябре, по данным оперштаба, суточный прирост смертей от коронавируса в России неоднократно обновлял рекорд. Так произошло и сегодня: в стране скончались 936 граждан с COVID-19. Общее число погибших за время пандемии оперштаб оценивает в 214 485 человек. В целом инфекция подтвердилась у 7 717 356 россиян, из них у 27 246 — в течение 24 часов.