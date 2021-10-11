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Росздравнадзор разработал новый экзамен для иностранных врачей

Ведомости

Росздравнадзор разработал документ, который определяет порядок сдачи экзамена медработниками, получившими медицинское образование за рубежом, сообщил «Коммерсантъ». В Минздраве рассказали, что документ находится на регистрации в Минюсте, после чего будет доступен для общественного обсуждения.  

В министерстве пояснили, что новый порядок проведения экзамена пришлось разработать после того, как правительство постановило, что врачи-иностранцы могут быть допущены к работе в России после сдачи специального экзамена, порядок которого установит Росздравнадзор. В Минздраве подчеркнули, что такие специалисты не получат дополнительных преференций.

В конце сентября Минтруд решил расширить перечень профессий для упрощенного получения российского гражданства иностранцами. В список внесли десятки специальностей, в том числе из области медицины, например детский хирург, врач-инфекционист, кардиолог, писали «РИА Новости». В министерстве отметили, что для получения гражданства упрощенно нужно отработать в России не меньше года. Изменение порядка вступления в гражданство практически не повлияет на структуру въездного потока, считают в Минтруде.

Зампред профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрончиков сообщил, что послевузовское образование специалистов из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана эквивалентно российскому по двусторонним соглашениям. Врачам из Азербайджана и Армении нужно будет получить дополнительное послевузовское образование в России. Медикам из других стран придется пройти аккредитацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных