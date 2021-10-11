Росздравнадзор разработал новый экзамен для иностранных врачей
Росздравнадзор разработал документ, который определяет порядок сдачи экзамена медработниками, получившими медицинское образование за рубежом, сообщил «Коммерсантъ». В Минздраве рассказали, что документ находится на регистрации в Минюсте, после чего будет доступен для общественного обсуждения.
В министерстве пояснили, что новый порядок проведения экзамена пришлось разработать после того, как правительство постановило, что врачи-иностранцы могут быть допущены к работе в России после сдачи специального экзамена, порядок которого установит Росздравнадзор. В Минздраве подчеркнули, что такие специалисты не получат дополнительных преференций.
В конце сентября Минтруд решил расширить перечень профессий для упрощенного получения российского гражданства иностранцами. В список внесли десятки специальностей, в том числе из области медицины, например детский хирург, врач-инфекционист, кардиолог, писали «РИА Новости». В министерстве отметили, что для получения гражданства упрощенно нужно отработать в России не меньше года. Изменение порядка вступления в гражданство практически не повлияет на структуру въездного потока, считают в Минтруде.
Зампред профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрончиков сообщил, что послевузовское образование специалистов из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана эквивалентно российскому по двусторонним соглашениям. Врачам из Азербайджана и Армении нужно будет получить дополнительное послевузовское образование в России. Медикам из других стран придется пройти аккредитацию.