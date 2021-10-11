Росздравнадзор разработал новый экзамен для иностранных врачей

В конце сентября Минтруд решил расширить перечень профессий для упрощенного получения российского гражданства иностранцами. В список внесли десятки специальностей, в том числе из области медицины, например детский хирург, врач-инфекционист, кардиолог, писали «РИА Новости». В министерстве отметили, что для получения гражданства упрощенно нужно отработать в России не меньше года. Изменение порядка вступления в гражданство практически не повлияет на структуру въездного потока, считают в Минтруде.