В Москве открыли 20 пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус
20 пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус открыли в МФЦ и торговых центрах Москвы 11 октября, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.
«С сегодняшнего дня бесплатно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу: в десяти центрах госуслуг «Мои Документы» и десяти популярных общественных местах – торговых центрах, ГУМе, фудмолле «Депо»», — рассказала Ракова
Такой способ тестирования позволит выявлять бессимптомный коронавирус. При положительном результате экспресс-теста человеку сразу же сделают ПЦР-тест. В течение суток пациент получит его результат. Если тест окажется положительным, диагноз COVID-19 будет считаться подтвержденным, домой к заболевшему направят врача, который назначит лечение.
Экспресс-тест смогут бесплатно пройти все желающие. Для этого нужен паспорт или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС. Экспресс-тест можно сдать в десяти центрах госуслуг:
ЦАО — ТЦ «Афимолл сити» (Пресненская наб., 2);
ЮАО — ТЦ Columbus (Кировоградская ул., 13А);
ВАО — ТРЦ «Щелковский» (Щелковское ш., д. 75);
САО — ТРЦ «Метрополис» (Ленинградское ш., д. 16а, стр. 8);
ЮВАО — Leroy Merlin (Рязанский проспект, д. 2, кор. 3);
ВЗАО — ТЦ «Спектр» (Новоясеневский просп., д. 1);
Крылатское — Рублевское ш., д. 42, к. 1;
Лосиноостровский — ул. Изумрудная, д. 18;
Митино — Новотушинский проезд, д. 10;
Некрасовка — ул. Маресьева, д. 1.
Сдать тест также можно в ГУМе, ЦУМе, «РИО» на Дмитровском шоссе и Ленинском проспекте, «Л-153», «Ереван плазе», «Калейдоскопе», «Океании», «Щуке» и фудмолле «Депо». Экспресс-тесты проводят в Москве в тестовом режиме с июля. Их эффективность составила 85%, доля ложноположительных результатов – 2%.