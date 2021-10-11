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В Москве открыли 20 пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус

Ведомости

20 пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус открыли в МФЦ и торговых центрах Москвы 11 октября, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

«С сегодняшнего дня бесплатно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу: в десяти центрах госуслуг «Мои Документы» и десяти популярных общественных местах – торговых центрах, ГУМе, фудмолле «Депо»», — рассказала Ракова

Такой способ тестирования позволит выявлять бессимптомный коронавирус. При положительном результате экспресс-теста человеку сразу же сделают ПЦР-тест. В течение суток пациент получит его результат. Если тест окажется положительным, диагноз COVID-19 будет считаться подтвержденным, домой к заболевшему направят врача, который назначит лечение.

Экспресс-тест смогут бесплатно пройти все желающие. Для этого нужен паспорт или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС. Экспресс-тест можно сдать в десяти центрах госуслуг:

  • ЦАО — ТЦ «Афимолл сити» (Пресненская наб., 2);

  • ЮАО — ТЦ Columbus (Кировоградская ул., 13А);

  • ВАО — ТРЦ «Щелковский» (Щелковское ш., д. 75);

  • САО — ТРЦ «Метрополис» (Ленинградское ш., д. 16а, стр. 8);

  • ЮВАО — Leroy Merlin (Рязанский проспект, д. 2, кор. 3);

  • ВЗАО — ТЦ «Спектр» (Новоясеневский просп., д. 1);

  • Крылатское — Рублевское ш., д. 42, к. 1;

  • Лосиноостровский — ул. Изумрудная, д. 18;

  • Митино — Новотушинский проезд, д. 10;

  • Некрасовка — ул. Маресьева, д. 1.

Сдать тест также можно в ГУМе, ЦУМе, «РИО» на Дмитровском шоссе и Ленинском проспекте, «Л-153», «Ереван плазе», «Калейдоскопе», «Океании», «Щуке» и фудмолле «Депо». Экспресс-тесты проводят в Москве в тестовом режиме с июля. Их эффективность составила 85%, доля ложноположительных результатов – 2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных