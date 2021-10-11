В Москве открыли 20 пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус

Сдать тест также можно в ГУМе, ЦУМе, «РИО» на Дмитровском шоссе и Ленинском проспекте, «Л-153», «Ереван плазе», «Калейдоскопе», «Океании», «Щуке» и фудмолле «Депо». Экспресс-тесты проводят в Москве в тестовом режиме с июля. Их эффективность составила 85%, доля ложноположительных результатов – 2%.