Фигуранта дела об отравлении арбузом в Москве отправили под домашний арест
Мосгорсуд изменил меру пресечения работнику службы дезинсекции Антону Котову, который обвиняется в смерти женщины и ребенка в результате отравления арбузом в Москве, его перевели под домашний арест, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Андрея Сергеева.
По его словам, следствие пока не уведомило защиту о результатах экспертизы, которая должна помочь установить причину смерти двоих человек.
15 сентября Пресненский суд Москвы отправил Котова под арест до 10 ноября. Он проходит по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека» (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, он не по правилам проводил дезинсекцию в магазине «Магнит». Из-за этого отравляющее вещество якобы попало на арбузы, после чего им отравились мать, бабушка и 15-летняя девочка, купившие один из арбузов, считает следствие.
Об отравлении трех человек стало известно 10 сентября. Арбуз был куплен в «Магните» на Совхозной улице на востоке Москвы.