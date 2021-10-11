Фигуранта дела об отравлении арбузом в Москве отправили под домашний арест

15 сентября Пресненский суд Москвы отправил Котова под арест до 10 ноября. Он проходит по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека» (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, он не по правилам проводил дезинсекцию в магазине «Магнит». Из-за этого отравляющее вещество якобы попало на арбузы, после чего им отравились мать, бабушка и 15-летняя девочка, купившие один из арбузов, считает следствие.