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Фигуранта дела об отравлении арбузом в Москве отправили под домашний арест

Ведомости

Мосгорсуд изменил меру пресечения работнику службы дезинсекции Антону Котову, который обвиняется в смерти женщины и ребенка в результате отравления арбузом в Москве, его перевели под домашний арест, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Андрея Сергеева.

По его словам, следствие пока не уведомило защиту о результатах экспертизы, которая должна помочь установить причину смерти двоих человек.

15 сентября Пресненский суд Москвы отправил Котова под арест до 10 ноября. Он проходит по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека» (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, он не по правилам проводил дезинсекцию в магазине «Магнит». Из-за этого отравляющее вещество якобы попало на арбузы, после чего им отравились мать, бабушка и 15-летняя девочка, купившие один из арбузов, считает следствие. 

Об отравлении трех человек стало известно 10 сентября. Арбуз был куплен в «Магните» на Совхозной улице на востоке Москвы.

Ранее по теме: Суд арестовал проводившего дезинсекцию в «Магните» мужчину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных