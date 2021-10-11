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Песков оценил уровень вакцинации в стране как «непозволимо маленький»

Ведомости

Из-за низкого уровня вакцинации от коронавируса населения России в стране фиксируется большая смертность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький, непозволимо маленький, отсюда у нас такая большая смертность. Пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность», — сказал Песков журналистам. По его словам, прививка является единственным средством для сохранения жизней людей. В связи с этим он заявил, что Кремль «использует любую возможность» для призыва к вакцинации, а также обратился с просьбой к СМИ повторять о необходимости прививки от коронавируса «сто раз в день».

Комментируя возможность введения жестких ограничительных мер в регионах, пресс-секретарь напомнил, что субъекты принимают подобные решения в зависимости от резервного фонда койко-мест для больных коронавирусом.

«Арифметика здесь абсолютно примитивная, когда начинают заболевать больше, чем выздоравливать, количество койко-мест сокращается изо дня в день... Те регионы, где количество резервных койко-мест подходит к критической черте, начинают принимать более действенные меры», — подчеркнул он. «И конечно главная задача – это идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения дальнейшего увеличения количеств инфицированных. И все-таки обеспечение условий для того, чтобы экономика продолжала работать и люди могли зарабатывать деньги», — резюмировал Песков.

За последние сутки в России зафиксировали 29 409 новых случаев коронавируса, следует из статистики оперативного штаба на 11 октября. Это значение является максимальным за весь 2021 г. За сутки в стране умерли 957 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных