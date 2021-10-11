Песков оценил уровень вакцинации в стране как «непозволимо маленький»
Из-за низкого уровня вакцинации от коронавируса населения России в стране фиксируется большая смертность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький, непозволимо маленький, отсюда у нас такая большая смертность. Пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность», — сказал Песков журналистам. По его словам, прививка является единственным средством для сохранения жизней людей. В связи с этим он заявил, что Кремль «использует любую возможность» для призыва к вакцинации, а также обратился с просьбой к СМИ повторять о необходимости прививки от коронавируса «сто раз в день».
Комментируя возможность введения жестких ограничительных мер в регионах, пресс-секретарь напомнил, что субъекты принимают подобные решения в зависимости от резервного фонда койко-мест для больных коронавирусом.
«Арифметика здесь абсолютно примитивная, когда начинают заболевать больше, чем выздоравливать, количество койко-мест сокращается изо дня в день... Те регионы, где количество резервных койко-мест подходит к критической черте, начинают принимать более действенные меры», — подчеркнул он. «И конечно главная задача – это идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения дальнейшего увеличения количеств инфицированных. И все-таки обеспечение условий для того, чтобы экономика продолжала работать и люди могли зарабатывать деньги», — резюмировал Песков.
За последние сутки в России зафиксировали 29 409 новых случаев коронавируса, следует из статистики оперативного штаба на 11 октября. Это значение является максимальным за весь 2021 г. За сутки в стране умерли 957 человек.