Песков оценил уровень вакцинации в стране как «непозволимо маленький»

«Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький, непозволимо маленький, отсюда у нас такая большая смертность. Пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность», — сказал Песков журналистам. По его словам, прививка является единственным средством для сохранения жизней людей. В связи с этим он заявил, что Кремль «использует любую возможность» для призыва к вакцинации, а также обратился с просьбой к СМИ повторять о необходимости прививки от коронавируса «сто раз в день».