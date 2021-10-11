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В Кремле оценили возможность введения штрафов за отказ от вакцинации

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нереальным введение ежемесячного штрафа за отказ от вакцинации против коронавируса. По словам представителя Кремля, такая мера противоречила бы социальному характеру государства.

«Нет, мне кажется такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства. А социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера нашего государства – это президент [Владимир] Путин», — сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента, «дело просто в сознательности граждан и в необходимости для граждан понять то, что иного способа защитить свою жизнь, кроме как прививаться, не существует».

Ранее ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации предложил ввести вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится примерно в 200 000 руб. «В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации», — отметил специалист.

За последние сутки в России зафиксировали 29 409 новых случаев коронавируса, следует из статистики оперативного штаба на 11 октября. Это значение является максимальным за весь 2021 г. За сутки в стране умерли 957 человек.

Ранее по теме: Песков оценил уровень вакцинации в стране как «непозволимо маленький»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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