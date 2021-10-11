ВЦИОМ назвал долю не пользующихся интернетом россиян
16% россиян не пользуются интернетом, среди людей старше 60 лет доля таковых составляет 40%, говорится в результатах опроса ВЦИОМ. Десять лет назад интернетом не пользовались 50% жителей страны.
По данным социологов, 84% респондентов пользуются интернетом. 74% опрошенных заходят в сеть каждый день, 35% проводят там более четырех часов ежедневно, среди молодежи показатель составляет 54-67%. 7% россиян заявили, что пользуются интернетом несколько раз в неделю, 1% — раз в месяц, 2% — эпизодически, но не менее раза в полгода.
Опыт покупки товаров в интернете есть у 74% респондентов – десять лет назад их доля составляла 29%. Чаще всего жители России покупают в интернете одежду и обувь – 42% респондентов, мелкую бытовую технику – 31%, авиа- и железнодорожные билеты, путевки – 29%, электронику – 27%, товары для дома – 25%. Никогда ничего не заказывали в интернете 26% опрошенных, в 2011 г. — 71%.
Ранее аналитическое агентство Data Insight и сервис «Авито услуги» сообщили, что в 2020 г. россияне сделали в интернете 1 млрд заказов на оказание бытовых и других услуг, а также оплату товаров на заказ на сумму 2,5 трлн руб.