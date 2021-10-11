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ВЦИОМ назвал долю не пользующихся интернетом россиян

Ведомости

16% россиян не пользуются интернетом, среди людей старше 60 лет доля таковых составляет 40%, говорится в результатах опроса ВЦИОМ. Десять лет назад интернетом не пользовались 50% жителей страны.

По данным социологов, 84% респондентов пользуются интернетом. 74% опрошенных заходят в сеть каждый день, 35% проводят там более четырех часов ежедневно, среди молодежи показатель составляет 54-67%. 7% россиян заявили, что пользуются интернетом несколько раз в неделю, 1% — раз в месяц, 2% — эпизодически, но не менее раза в полгода.

Опыт покупки товаров в интернете есть у 74% респондентов – десять лет назад их доля составляла 29%. Чаще всего жители России покупают в интернете одежду и обувь – 42% респондентов, мелкую бытовую технику – 31%, авиа- и железнодорожные билеты, путевки – 29%, электронику – 27%, товары для дома – 25%. Никогда ничего не заказывали в интернете 26% опрошенных, в 2011 г. — 71%.

Ранее аналитическое агентство Data Insight и сервис «Авито услуги» сообщили, что в 2020 г. россияне сделали в интернете 1 млрд заказов на оказание бытовых и других услуг, а также оплату товаров на заказ на сумму 2,5 трлн руб.

Ранее по теме: Россияне в 2020 году потратили 2,5 трлн рублей на оплату услуг в интернете

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных