ВЦИОМ назвал долю не пользующихся интернетом россиян

Опыт покупки товаров в интернете есть у 74% респондентов – десять лет назад их доля составляла 29%. Чаще всего жители России покупают в интернете одежду и обувь – 42% респондентов, мелкую бытовую технику – 31%, авиа- и железнодорожные билеты, путевки – 29%, электронику – 27%, товары для дома – 25%. Никогда ничего не заказывали в интернете 26% опрошенных, в 2011 г. — 71%.