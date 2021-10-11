СК возбудил дело против директора школы в Махачкале после убийства ученика
Следственный комитет России возбудил дело в отношении директора школы в Махачкале, где ученик убил своего одноклассника, сообщается на сайте ведомства. Дело возбуждено по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ).
Также следователи возбудили дела в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также в отношении руководства частного охранного предприятия, которое охраняло школу. Дело возбуждено по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).
Сегодня, 11 октября, в 51-й школе в Махачкале 15-летний школьник ударил ножом своего одноклассника, после чего тот умер в больнице. По данным следствия, убийство произошло в ходе драки. Раненый подросток скончался в больнице. Тelegram-канал «112» пишет, что школьники «часто ссорились и дрались». Нападавший, по данным канала, заявил, что не хотел убивать одноклассника, а смертельное ранение тот получил случайно.
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям руководства школы, а также ответственных за обеспечения безопасности учеников.