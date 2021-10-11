Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

СК возбудил дело против директора школы в Махачкале после убийства ученика

Ведомости

Следственный комитет России возбудил дело в отношении директора школы в Махачкале, где ученик убил своего одноклассника, сообщается на сайте ведомства. Дело возбуждено по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ).

Также следователи возбудили дела в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также в отношении руководства частного охранного предприятия, которое охраняло школу. Дело возбуждено по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

Сегодня, 11 октября, в 51-й школе в Махачкале 15-летний школьник ударил ножом своего одноклассника, после чего тот умер в больнице. По данным следствия, убийство произошло в ходе драки. Раненый подросток скончался в больнице. Тelegram-канал «112» пишет, что школьники «часто ссорились и дрались». Нападавший, по данным канала, заявил, что не хотел убивать одноклассника, а смертельное ранение тот получил случайно.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям руководства школы, а также ответственных за обеспечения безопасности учеников.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных