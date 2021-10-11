СК возбудил дело против директора школы в Махачкале после убийства ученика

Сегодня, 11 октября, в 51-й школе в Махачкале 15-летний школьник ударил ножом своего одноклассника, после чего тот умер в больнице. По данным следствия, убийство произошло в ходе драки. Раненый подросток скончался в больнице. Тelegram-канал «112» пишет, что школьники «часто ссорились и дрались». Нападавший, по данным канала, заявил, что не хотел убивать одноклассника, а смертельное ранение тот получил случайно.