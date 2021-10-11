Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве

В сентябре сообщалось, что Москва готова выдать российскую визу Нуланд, однако настаивает также на том, чтобы Вашингтон разрешил въезд российским дипломатам, которым ранее во въезде отказали. В частности, российская сторона требовала выдачи визы специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову, который не может въехать в США с осени 2019 г.