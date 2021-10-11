Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что основной темой ее переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения России и США.
«Стабильные и предсказуемые отношения», — цитирует «РИА Новости» Нуланд.
Ранее сообщалось, что Нуланд прилетела в Москву, чтобы провести несколько встреч с российскими чиновниками. Планируется, что Нуланд пробудет в Москве до 13 октября и встретится с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. Для организации визита Нуланд в Россию нескольких россиян исключили из санкционного списка США. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, визит Нуланд инициирован американской стороной.
В сентябре сообщалось, что Москва готова выдать российскую визу Нуланд, однако настаивает также на том, чтобы Вашингтон разрешил въезд российским дипломатам, которым ранее во въезде отказали. В частности, российская сторона требовала выдачи визы специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову, который не может въехать в США с осени 2019 г.