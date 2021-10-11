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Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом

Ведомости

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прилетела в Москву, чтобы провести несколько встреч с российскими чиновниками, сообщил ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Нуланд пробудет в Москве до 13 октября и встретится с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. Для организации визита Нуланд в Россию нескольких россиян исключили из санкционного списка США.

В сентябре сообщалось, что Москва готова выдать российскую визу Нуланд, однако настаивает также на том, чтобы Вашингтон разрешил въезд российским дипломатам, которым ранее во въезде отказали. В частности, российская сторона требовала выдачи визы специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову, который не может въехать в США с осени 2019 г.

Мария Захарова подчеркнула, что визит Нуланд был организован по желанию США. Официальный представитель МИДа при этом не назвала имена россиян, с которых Штаты сняли ограничения.

Ранее по теме: В МИДе сообщили о снятии с части россиян санкций ради визита Нуланд в Москву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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