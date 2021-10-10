В МИДе сообщили о снятии с части россиян санкций ради визита Нуланд в Москву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что часть россиян исключили из санкционного списка США в обмен на возможность визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию. Накануне госдеп распространил сообщение о том, что Нуланд отправится в Москву 11 октября.