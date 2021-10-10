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В МИДе сообщили о снятии с части россиян санкций ради визита Нуланд в Москву

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что часть россиян исключили из санкционного списка США в обмен на возможность визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию. Накануне госдеп распространил сообщение о том, что Нуланд отправится в Москву 11 октября.

Нуланд пробудет в Москве до 13 октября и встретится с с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, рассказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В сентябре сообщалось, что Москва готова выдать российскую визу замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, однако настаивает также на том, чтобы Вашингтон разрешил въезд российским дипломатам, которым ранее во въезде отказали.  

В частности, российская сторона требовала выдачи визы специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову, который не может въехать в США с осени 2019 г.

Мария Захарова подчеркнула, что визит Нуланд — желание США. Официальный представитель МИДа при этом не назвала имена россиян, с которых Штаты сняли ограничения.

Ранее сообщалось, что встретиться с Нуланд может замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, а главной темой переговоров станет Украина. 

11-13 октября Нуланд проведет переговоры в МИД России, также пройдет ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах, сообщала Захарова со ссылкой на госдеп. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных