В МИДе сообщили о снятии с части россиян санкций ради визита Нуланд в Москву
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что часть россиян исключили из санкционного списка США в обмен на возможность визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию. Накануне госдеп распространил сообщение о том, что Нуланд отправится в Москву 11 октября.
Нуланд пробудет в Москве до 13 октября и встретится с с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, рассказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
В сентябре сообщалось, что Москва готова выдать российскую визу замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, однако настаивает также на том, чтобы Вашингтон разрешил въезд российским дипломатам, которым ранее во въезде отказали.
В частности, российская сторона требовала выдачи визы специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову, который не может въехать в США с осени 2019 г.
Мария Захарова подчеркнула, что визит Нуланд — желание США. Официальный представитель МИДа при этом не назвала имена россиян, с которых Штаты сняли ограничения.
Ранее сообщалось, что встретиться с Нуланд может замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, а главной темой переговоров станет Украина.
11-13 октября Нуланд проведет переговоры в МИД России, также пройдет ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах, сообщала Захарова со ссылкой на госдеп.