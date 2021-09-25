«Коммерсантъ»: Москва настаивает на взаимности в вопросе о выдаче визы Нуланд
Москва готова выдать российскую визу замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, однако настаивает также на том, чтобы Вашингтон разрешил въезд российским дипломатам, которым ранее во въезде отказали, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По информации издания, визит включенной в «черный список» чиновницы является уже «решенным» вопросом, при этом визит может состояться уже в октябре. В то же время, российская сторона настаивает на взаимности, требуя выдачи визы специалисту Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову, который не может въехать в США с осени 2019 г.
Встретиться с Нуланд, являющейся экспертом по постсоветскому пространству, пишет газета, может замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, а главной темой переговоров станет Украина. Ранее издание писало, что встречу с чиновницей могут провести заместители главы российского МИДа Сергей Рябков и Андрей Руденко.