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«Коммерсантъ»: Москва настаивает на взаимности в вопросе о выдаче визы Нуланд

Ведомости

Москва готова выдать российскую визу замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, однако настаивает также на том, чтобы Вашингтон разрешил въезд российским дипломатам, которым ранее во въезде отказали, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, визит включенной в «черный список» чиновницы является уже «решенным» вопросом, при этом визит может состояться уже в октябре. В то же время, российская сторона настаивает на взаимности, требуя выдачи визы специалисту Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову, который не может въехать в США с осени 2019 г.

Встретиться с Нуланд, являющейся экспертом по постсоветскому пространству, пишет газета, может замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, а главной темой переговоров станет Украина. Ранее издание писало, что встречу с чиновницей могут провести заместители главы российского МИДа Сергей Рябков и Андрей Руденко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных