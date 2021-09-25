«Коммерсантъ»: Москва настаивает на взаимности в вопросе о выдаче визы Нуланд

По информации издания, визит включенной в «черный список» чиновницы является уже «решенным» вопросом, при этом визит может состояться уже в октябре. В то же время, российская сторона настаивает на взаимности, требуя выдачи визы специалисту Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову, который не может въехать в США с осени 2019 г.