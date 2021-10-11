Фильм «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым выдвинут на премию «Оскар»

Кинолента создавалась при поддержке российского Минкультуры, а также Германии и Эстонии. Продюсерами фильма выступили Наталия Дрозд-Макан и Сергей Сельянов, ранее продюсировавшие российские киноленты «Аритмия» и «Брат». Литературной основой сценария стал одноименный роман Розы Ликсом. Главная героиня — финская студентка Лора (Сейди Хаарла), которая едет поездом Москва—Мурманск. В купе она оказывается вдвоём с русским шахтёром Лёхой (Юра Борисов). Съемки проходили в вагоне поезда, который ходил по кругу под Санкт-Петербургом, затем несколько съемочных вагонов прицепили к реальному поезду, следовавшему в Петрозаводск. Съемки также проходили в Оленегорске, в Териберке и Мурманске. Фильм выйдет в российский прокат 28 октября.