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Сборная России по футболу обыграла команду Словении

Ведомости

Российская сборная по футболу одержала победу в выездной игре с командой Словении в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 г. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 1».

Встреча состоялась в словенском Мариборе на стадионе «Людски врт» и завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной России. Голами отличились российские игроки Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгия Джикия (32). В составе словенской сборной гол забил Йосип Иличич на 40-й минуте.

По итогам восьми туров группы Н российская команда занимает первую строчку с 19 очками. На втором месте — сборная Хорватии, 11 октября сыгравшая в ничью со сборной Словакии (2:2).

В предыдущем матче Россия одержала победу над командой Словакии. Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил в свои ворота словацкий защитник Милан Шкриньяр на 24-й минуте.

Следующий матч российской сборной состоится 11 ноября против команды Кипра. 14 ноября команда России встретится с Хорватией в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира. Первая игра состоится в России, вторая — в гостях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных