Сборная России по футболу обыграла команду Словении

Встреча состоялась в словенском Мариборе на стадионе «Людски врт» и завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной России. Голами отличились российские игроки Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгия Джикия (32). В составе словенской сборной гол забил Йосип Иличич на 40-й минуте.