Сборная России по футболу обыграла команду Словении
Российская сборная по футболу одержала победу в выездной игре с командой Словении в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 г. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 1».
Встреча состоялась в словенском Мариборе на стадионе «Людски врт» и завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной России. Голами отличились российские игроки Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгия Джикия (32). В составе словенской сборной гол забил Йосип Иличич на 40-й минуте.
По итогам восьми туров группы Н российская команда занимает первую строчку с 19 очками. На втором месте — сборная Хорватии, 11 октября сыгравшая в ничью со сборной Словакии (2:2).
В предыдущем матче Россия одержала победу над командой Словакии. Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил в свои ворота словацкий защитник Милан Шкриньяр на 24-й минуте.
Следующий матч российской сборной состоится 11 ноября против команды Кипра. 14 ноября команда России встретится с Хорватией в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира. Первая игра состоится в России, вторая — в гостях.