Росгвардия предложила ужесточить выдачу лицензий на оружие

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны. 1 июля он подписал закон об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия. Это было сделано после того, как в России за несколько месяцев произошли два массовых убийства — 11 мая в Казани в школе произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых, в сентябре шесть человек были убиты в университете в Перми. В обоих случаях преступники использовали легально купленное оружие.