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Росгвардия предложила ужесточить выдачу лицензий на оружие

Ведомости

Росгвардия предложила дать МВД и ФСБ права проверять россиян перед выдачей лицензии на оружие. Такой законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru. Документ предполагает, что по итогам проверки гражданину может быть отказано в получении лицензии, если в отношении него «вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности». 

Проверка также сможет стать основанием для аннулирования ранее выданных разрешений. Ее не будут проводить в отношении служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания, специальные звания или классные чины юстиции. Также проверять не будут чиновников на федеральной госслужбе и власти регионов. 

В пояснительной записке говорится, что такие ограничения вводятся, чтобы не допустить к оружию россиян, причастных к организованной преступной группе, в том числе экстремистской и террористической направленности, которые хотят использовать его для преступления.

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны. 1 июля он подписал закон об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия. Это было сделано после того, как в России за несколько месяцев произошли два массовых убийства — 11 мая в Казани в школе произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых, в сентябре шесть человек были убиты в университете в Перми. В обоих случаях преступники использовали легально купленное оружие.

Ранее по теме: Путин подписал закон об ужесточении ответственности за незаконный оборот оружия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных