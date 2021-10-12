Росгвардия предложила ужесточить выдачу лицензий на оружие
Росгвардия предложила дать МВД и ФСБ права проверять россиян перед выдачей лицензии на оружие. Такой законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru. Документ предполагает, что по итогам проверки гражданину может быть отказано в получении лицензии, если в отношении него «вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности».
Проверка также сможет стать основанием для аннулирования ранее выданных разрешений. Ее не будут проводить в отношении служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания, специальные звания или классные чины юстиции. Также проверять не будут чиновников на федеральной госслужбе и власти регионов.
В пояснительной записке говорится, что такие ограничения вводятся, чтобы не допустить к оружию россиян, причастных к организованной преступной группе, в том числе экстремистской и террористической направленности, которые хотят использовать его для преступления.
28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны. 1 июля он подписал закон об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия. Это было сделано после того, как в России за несколько месяцев произошли два массовых убийства — 11 мая в Казани в школе произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых, в сентябре шесть человек были убиты в университете в Перми. В обоих случаях преступники использовали легально купленное оружие.