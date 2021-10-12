Умер первый официальный представитель СК Владимир Маркин
Первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета (СК) России, генерал-майор юстиции Владимир Маркин умер на 65-м году жизни, сообщается на сайте ведомства.
«Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас», — говорится в сообщении. Причина смерти не называется. СК выразил соболезнования родным и близким Маркина.
В ведомстве отметили, что благодаря Маркину «образ современного российского следователя теперь прочно ассоциируется у людей с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа ведомства — с прозрачностью и объективностью». Он выстроил «конструктивное взаимодействие» со СМИ «в соответствии с принципами гласности», что стало «новым веянием» в работе СК, говорится в сообщении ведомства.
Маркин занимал пост официального представителя СК с 2007 по 2016 г. Затем он стал первым заместителем генерального директора «Русгидро».