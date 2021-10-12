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Умер первый официальный представитель СК Владимир Маркин

Ведомости

Первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета (СК) России, генерал-майор юстиции Владимир Маркин умер на 65-м году жизни, сообщается на сайте ведомства.

«Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас», — говорится в сообщении. Причина смерти не называется. СК выразил соболезнования родным и близким Маркина.

В ведомстве отметили, что благодаря Маркину «образ современного российского следователя теперь прочно ассоциируется у людей с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа ведомства — с прозрачностью и объективностью». Он выстроил «конструктивное взаимодействие» со СМИ «в соответствии с принципами гласности», что стало «новым веянием» в работе СК, говорится в сообщении ведомства.

Маркин занимал пост официального представителя СК с 2007 по 2016 г. Затем он стал первым заместителем генерального директора «Русгидро».

Ранее по теме: Экс-представитель СК Владимир Маркин вышел из правления «Русгидро»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных