Умер первый официальный представитель СК Владимир Маркин

В ведомстве отметили, что благодаря Маркину «образ современного российского следователя теперь прочно ассоциируется у людей с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа ведомства — с прозрачностью и объективностью». Он выстроил «конструктивное взаимодействие» со СМИ «в соответствии с принципами гласности», что стало «новым веянием» в работе СК, говорится в сообщении ведомства.