Ростуризм сообщил о требовании турецких отелей оплатить карантин

«Согласно правилам, если турист болеет (коронавирусом) на территории Турции, то он бесплатно может пройти карантин. Однако ряд отелей в нарушение правил требуют деньги с туристов. Мы этот вопрос с господином министром проработали», — рассказала Догузова (цитата по «РИА Новости»).