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Ростуризм сообщил о требовании турецких отелей оплатить карантин

Ведомости

Некоторые отели в Турции незаконно требуют от туристов оплатить нахождение на карантине, хотя путешественники могут пройти его бесплатно, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова после переговоров с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

«Согласно правилам, если турист болеет (коронавирусом) на территории Турции, то он бесплатно может пройти карантин. Однако ряд отелей в нарушение правил требуют деньги с туристов. Мы этот вопрос с господином министром проработали», — рассказала Догузова (цитата по «РИА Новости»).

Она отметила, что турецкая сторона провела большую работу по антиковидным мерам. Догузова обсудила с турецким министром все жалобы российских туристов. «Наши туристы должны знать, куда обращаться в экстренных случаях», — добавила она.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что россияне, привитые «Спутником V», смогут въехать в Турцию без ПЦР-теста. Сделавшие прививки «ЭпиВакКороной» и «Кови-Ваком» должны будут сдать тест на коронавирус.

Ранее по теме: Турция не примет привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной» без ПЦР-теста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных